بنين تفجر أولى مفاجآت أمم أفريقيا وتُقصي المغرب بركلات الترجيح (فيديو)

فجر المنتخب البنيني، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بعدما أطاح بالمنتخب المغربي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب منتخب بنين على المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في ثمن نهائي البطولة القارية.

بذلك، ينتظر منتخب بنين في ربع النهائي الفائز من لقاء السنغال وأوغندا، الذي سيقام في وقت لاحق اليوم.

تسيد الحذر أداء الفريقين خلال شوط المباراة الأول، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب المنتخب المغربي، حيث بحث لاعبوه بشتى الطرق عن فرصة تسجيل هدف التقدم.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أسفرت الدقيقة 53 عن هدف التقدم لبنين عن طريق مواز أديليهو، الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء فسددها مباشرة في المرمى.

بعدها مال أداء بنين للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله هجوم مكثف من جانب المغرب في رحلة بحث عن التعادل.

ومع حلول الدقيقة 75 تمكن يوسف النصيري من إدراك التعادل، عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، فسددها قوية في المرمى.

وكادت أن تشهد الدقيقة الأخيرة هدف التأهل للمغرب، عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لـ“أسود الأطلس“، نفذها حكيم زياش، إلا أنه أضاعها بغرابة، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب البينيني لصالحه بنتيجة 4-2.

ولم ينجح المغرب سوى في محاولة واحدة من ثلاث، في ركلات الترجيح، بينما سجل سيبو ماما الركلة الحاسمة لبنين، التي لم يسبق لها الفوز بأي مباراة في أربع مشاركات بكأس الأمم، وتأهلت إلى دور الستة عشر عقب تعادلها في مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.