رسميًا.. آندير هيريرا إلى باريس سان جيرمان (صور)

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميًا، تعاقده مع اللاعب الإسباني، ندير هيريرا، عقد انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: ”يسرنا أن نعلن تعاقدنا مع آندير هيريرا. بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، وقّع معنا عقدًا مدته 5 سنوات، حتى 30 يونيو 2024.

ونقل موقع باريس سان جيرمان عن آندير هيريرا قوله بعد توقيع عقده: ”نادي باريس سان جيرمان هو أكبر نادٍ في فرنسا، يستمر في التقدم ويلعب للفوز بجميع الألقاب الممكنة“.

وأضاف: ”أردت حقًا الذهاب إلى باريس وارتداء هذا القميص، يسعدني أن أتمكن من كتابة صفحات جديدة، الانضمام إلى هذا النادي هو شعور رائع. أنا أيضًا أحب المدينة. باريس هي أجمل مدينة في العالم. أعدكم بـ3 أشياء: العمل والكفاءة المهنية والعاطفة. أعدكم أيضًا بتحسين مستواي في اللغة الفرنسية؛ لأنني أعتقد أن اللغة مهمة جدًا للتواصل مع الفريق“.

وخاض هيريرا 189 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات وأحرز 20 هدفًا.

وأحرز هيريرا لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة والدوري الأوروبي خلال مسيرته مع يونايتد.