هل أعلن مبابي بقاءه في باريس سان جيرمان الموسم المقبل بهذه الصورة؟

نشر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تغريدة على حسابه في ”تويتر“ اعتبرها البعض إشارة قوية بتأكيده البقاء مع الفريق الباريسي الموسم المقبل.
وقال مبابي أفضل لاعب شاب في كأس العالم الأخيرة في روسيا: ”هذا هو باريس موسم 19/20″، وذلك في تعليقه على صورة قميص سان جيرمان للموسم الجديد.
وظهر كذلك مبابي في فيديو ترويجي للقميص الجديد مع زميله البرازيلي نيمار ما يزيد الشكوك بشأن اقتراب رحيله إلى برشلونة.
ICI C’EST PARIS 19/20 ???????? @PSG_inside pic.twitter.com/diGY7fksve
— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 2, 2019
ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي منذ فترة طويلة رغم أن النادي الملكي يعلم يقينًا أن ضم هداف فرنسا الشاب صعب للغاية خلال فترة الانتقالات الحالية لكنه سيحاول مرة أخرى في صيف عام 2020.
وقال ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، مؤخرًا: ”لم يجبر أحد على انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان ومبابي مستمر معنا بنسبة 2000%“.
Mbappe???????????? pic.twitter.com/HYZsFMOsX7
— PARIS SG ⚽️???????? (@FANZONEPSG) July 2, 2019