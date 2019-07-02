هل أعلن مبابي بقاءه في باريس سان جيرمان الموسم المقبل بهذه الصورة؟

نشر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تغريدة على حسابه في ”تويتر“ اعتبرها البعض إشارة قوية بتأكيده البقاء مع الفريق الباريسي الموسم المقبل.

وقال مبابي أفضل لاعب شاب في كأس العالم الأخيرة في روسيا: ”هذا هو باريس موسم 19/20″، وذلك في تعليقه على صورة قميص سان جيرمان للموسم الجديد.

وظهر كذلك مبابي في فيديو ترويجي للقميص الجديد مع زميله البرازيلي نيمار ما يزيد الشكوك بشأن اقتراب رحيله إلى برشلونة.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي منذ فترة طويلة رغم أن النادي الملكي يعلم يقينًا أن ضم هداف فرنسا الشاب صعب للغاية خلال فترة الانتقالات الحالية لكنه سيحاول مرة أخرى في صيف عام 2020.

وقال ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، مؤخرًا: ”لم يجبر أحد على انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان ومبابي مستمر معنا بنسبة 2000%“.