يايا توريه لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق ينضم لنادٍ في دوري الدرجة الثانية الصيني

أعلن نادي قوينغداو هوانغهاي، متصدر دوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن ضم يايا توريه لاعب وسط برشلونة ومانشستر سيتي السابق.

ومن المتوقع أن يظهر لاعب كوت ديفوار السابق، الذي لم يخضَ أي مباراة منذ ديسمبر كانون الأول الماضي بعد ثلاثة أشهر مع أولمبياكوس اليوناني، مع قوينغداو لأول مرة يوم السبت، عندما يستضيف تشي جيانغ غرين تاون.

وذكرت تقارير سابقة أن توري (36 عامًا) يجري اختبارات مع فريق صيني بعد وقت قصير من تكهنات حول اعتزاله اللعب في مايو آيار الماضي.

DONE DEAL: Yaya Toure has signed for Qingdao Huanghai who play in the Chinese second division. pic.twitter.com/gYVKCX2mHO

— Squawka News (@SquawkaNews) July 3, 2019