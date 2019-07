تأكد وفاة فلوريانا إسماعيلي لاعبة منتخب سويسرا للسيدات في حادث سباحة

أكد الاتحاد السويسري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، وفاة فلوريانا إسماعيلي لاعبة منتخب سويسرا للسيدات بعد حادث سباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.

وكانت إسماعيلي (24 عاما)، التي خاضت 33 مباراة دولية مع سويسرا وتحمل شارة قيادة فريق يانغ بويز بيرن للسيدات، مفقودة منذ يوم السبت.

وقال الاتحاد السويسري في بيان: ”يحمل الاتحاد السويسري لكرة القدم المهمة الشاقة المتعلقة بالإبلاغ عن وفاة لاعبة المنتخب الوطني فلوريانا إسماعيلي. نشعر جميعا بالحزن“.

FIFA President Gianni Infantino has expressed his deepest condolences at the passing of Swiss international Florijana Ismaili. "This is an extremely sad moment for all the football community, particularly at a time when we gather at the FIFA Women’s World Cup. 1/2 pic.twitter.com/LsZsGATrHU

— FIFA Media (@fifamedia) July 2, 2019