كأس العالم للسيدات.. أليكس مورغان تقود أمريكا للنهائي في عيد ميلادها

سجلت أليكس مورغان هدفًا في ثنائية لمنتخب بلادها الولايات المتحدة لتحتفل بعيد ميلادها الثلاثين وبلوغ الفريق للنهائي الثاني على التوالي في كأس العالم للسيدات.

ومنذ بداية البطولة والولايات المتحدة المرشحة الأولى للفوز باللقب خاصة بعد المباراة الافتتاحية التي اكتسحت فيها تايلاند 13-صفر.

لكن بعد فوزها على إنجلترا، صاحبة المركز الثالث في النسخة الأخيرة في كندا 2015، بهدفين مقابل هدف أمام أكثر من 53 ألف متفرج في ليون باتت قريبة للغاية من اللقب حيث ستلتقي في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من منتخبي هولندا بطلة أوروبا والسويد في مباراة قبل النهائي الاخرى التي ستقام يوم الأربعاء.

وهزت مورغان الشباك لتقود فريقها للفوز بعدما افتتحت زميلتها كريستين برس الثنائية بعد عشر دقائق من البداية وإدراك إيلين وايت التعادل لإنجلترا في الدقيقة 19.

لكن مورغان، التي تنافس على لقب هدافة البطولة، أحرزت هدف الفوز في الدقيقة 31 لتحتفل بعيد ميلادها الثلاثين على أفضل ما يكون ونجحت اليسا نايهير حارسة الولايات المتحدة في انقاذ ركلة جزاء في وقت القاتل كادت أن تقود المباراة لوقت إضافي على شوطين.

وهذه أول ركلة جزاء يتم التصدي لها خلال البطولة التي تستضيفها فرنسا خلال الوقت الأصلي.

ولم يعكر صفو بلوغ الولايات المتحدة ثاني نهائي على التوالي في المونديال سوى وفاة السويسرية الدولية فلوريانا إسماعيلي غرقًا في إحدى البحيرات يوم الثلاثاء.

وتقدم غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) بخالص تعازيه لوفاة فلوريانا قائلا على موقع الفيفا على الإنترنت ”هذه لحظة حزينة للغاية لعالم كرة القدم، خاصةً في وقت نجتمع فيه في كأس العالم للسيدات“.