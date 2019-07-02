قميص المنتخب الأمريكي للسيدات يحقق مبيعات قياسية

قالت شركة الملابس الرياضية نايكي، إن قميص المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات حقق مبيعات قياسية في موقعها على الإنترنت بالتزامن مع منافسات كأس العالم الحالية في فرنسا.

وقال مارك باركر رئيس نايكي ورئيسها التنفيذي ”قميص منتخب الولايات المتحدة للسيدات أصبح الآن أعلى قميص كرة قدم مبيعًا، سواء للرجال أو السيدات، في موسم واحد عبر موقع نايكي على الإنترنت“.

ويباع القميص مقابل 90 دولارًا في موقع نايكي.

ويلعب المنتخب الأمريكي ضد إنجلترا في قبل نهائي كأس العالم للسيدات في ليون اليوم الثلاثاء.

وتريد الولايات المتحدة المضي قدمًا؛ للفوز بلقبها الرابع في بطولة العالم وتعزيز رقمها القياسي على حساب إنجلترا التي لم تبلغ النهائي من قبل.

وتلعب هولندا ضد السويد في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وقال باركر إن ثلثي عدد الفرق في بداية البطولة كان يرتدي قمصان نايكي.

ويحظى المنتخب الأمريكي للسيدات باهتمام متزايد من المشاهير ورجال السياسة في الولايات المتحدة وخارجها.

وواجهت ميجان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي انتقادات علنية من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبل مواجهة دور الثمانية أمام فرنسا لقولها: إنها لن تحضر زيارة تقليدية إلى البيت الأبيض إذا فاز فريقها بكأس العالم.

وردت الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز بدعوة الفريق عبر تويتر لزيارة مجلس النواب، تلتها كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للرئاسة بدعوة الفريق لجولة في مجلس الشيوخ.