تونس مع موريتانيا والبرازيل ضد الأرجنتين.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الدور الأول في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 في مصر، بإقامة مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.. فضلًا عن قمة البرازيل والأرجنتين في قبل نهائي كوبا أمريكا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الثاني من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

غينيا بيساو VS غانا، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

بنين VS الكاميرون، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

تونس VS موريتانيا، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

أنغولا VS مالي، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كوبا أمريكا (الأربعاء الـ3 من يوليو):

البرازيل VS الأرجنتين، الساعة الـ 03:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ02:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HDو beIN SPORTS HD 1 FR.

كأس العالم للسيدات:

إنجلترا VS الولايات المتحدة، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الكأس الذهبية (الأربعاء الـ 3 من يوليو):

هايتي VS المكسيك، الساعة الـ04:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ03:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV2.