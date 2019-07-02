مدرب غانا بعد التأهل لدور الـ16: سنذهب بعيدًا في كأس الأمم الأفريقية

قال كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب الغاني، إن صدارة مجموعته والتأهل إلى ثُمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر ستجعل لاعبيه يذهبون بعيدًا خلال النسخة الحالية من البطولة.

وجاء ذلك بعد فوز غانا على غينيا بيساو بهدفين دون ردٍ في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.

وخلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، قال أبياه:“سعيد بفوز فريقي، وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير خلال المباراة وتتويج المجهود بانتصار غالٍ“ .

وأضاف:“موازين القوى في أفريقيا تغيرت، ولم يعد هناك فرق صغيرة وأخرى كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة، والجميع يبحث عن النجاح والوصول إلى أبعد مدى في كل المنافسات“.

وتابع:“في بعض الأحيان لا نظهر بشكل جيد، وفي أحيان أخرى نبحث عن الأفضل من أجل الفوز بالمباراة، والأمور ليست الركض خلف الكرة فقط بل الأهم الوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف“.

وواصل:“نتعرض لانتقاد في حالة الفوز، وفي حالة التعادل، وفي حالة الهزيمة، وفي حالة تصدر المجموعة، ولا ألتفت إلى الكلام السلبي حتى لايؤثر ذلك على فريقي، وهناك أشخاص لايتحدثون سوى عن الهجوم الدائم بشكل مستمر“.

واختتم تصريحاته:“صدارة المجموعة تعني النجاح الكامل في الجزء الأول، والهدف الآن هو الذهاب بعيدًا في المنافسة على اللقب“.

وأنهى المنتخب الغاني مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 5 نقاط.