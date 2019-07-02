تعرف إلى مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية (صورة)

تحددت 5 مواجهات في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية عقب حسم غانا صدارة المجموعة السادسة والأخيرة بالفوز بهدفين نظيفين على غينيا بيساو، يوم الثلاثاء.

مصر، كوت ديفوار، غانا، حتى الآن لا يعرفون من هم منافسيهم في دور الـ16.

وضعت غانا متصدر المجموعة الكاميرون، حاملة اللقب، في مواجهة صعبة بدور الستة عشر أمام نيجيريا التي تصدرت المجموعة الثانية.

وأصبح رصيد غانا خمس نقاط من ثلاث مباريات لتتقدم بفارق الأهداف على الكاميرون التي تراجعت إلى المركز الثاني بعد التعادل دون أهداف مع بنين التي ستتأهل أيضًا ضمن أفضل منتخبات بالمركز الثالث رغم أنها لم تحقق أي فوز وتملك ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

وستلعب الكاميرون في دور الستة عشر مع نيجيريا، في إعادة لنهائي كأس الأمم 2000، بينما ستخوض غانا مواجهة ضد صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الخامسة ومن المرجح أن مالي أو أنغولا لأنه في حال فوز تونس على موريتانيا ستصبح في صدارة المجموعة بنسبة كبيرة.

وستقام هذه المواجهة، الكاميرون ونيجيريا، بين قطبي غرب أفريقيا يوم السبت المقبل بعد مواجهة مصر التي تنتظر أحد المنتخبات التي تحتل المركز الثالث ومن المرجح أن يكون جنوب افريقيا.

وستلتقي بنين مع المغرب يوم الجمعة المقبل في أولى مباريات دور الستة عشر وتليها في الدور واليوم ذاته مباراة أوغندا مع السنغال.

مباريات دور الـ16:

– المغرب vs بنين

– أوغندا vs السنغال

– نيجيريا vs الكاميرون

– مصر vs جنوب أفريقيا أو ثالث المجموعة الخامسة

– مدغشقر vs الكونغو الديمقراطية

– الجزائر vs غينيا

– أول المجموعة الخامسة vs كوت ديفوار

– غانا vs ثاني المجموعة الخامسة