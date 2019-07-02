بعدما خدعت لاعبًا أثناء مباراة.. حكمة برازيلية حسناء تتلقى عرضًا غير أخلاقي (فيديو)

تلقت الحكمة البرازيلية فيرناندا كولومبو ”عرضًا جنسيًا غير أخلاقي“ للعمل كمرافقة بعد ظهورها في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال إدارتها لمباراة خيرية.
وتصدرت الحكمة الشقراء فائقة الجمال البالغة من العمر 30 عامًا عناوين الصحف هذا الأسبوع، خلال إدارة مباراة خيرية، إذ بدت خلال المباراة أنها ستشهر البطاقة الصفراء لكيتو دياز، لاعب برشلونة الإكوادوري، لكنها أخرجت منشفة ومسحت بها جبينها ثم ابتسمت.
واجتاح هذا المقطع مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرته فيرناندا عبر حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه حاليًا نحو 350 ألف متابع حول العالم.
Jajaja, se robo el show. #FernandaColombo. pic.twitter.com/tttxvZ3mc3
— Ivanborbor???? (@Ivanborbor6) June 23, 2019
لكن عقب انتشار مقطع الفيديو تلقت فيرناندا رسالة عبر البريد الإلكتروني نشرتها فيما بعد، قائلة: ”تلقيت هذه الرسالة الإلكترونية اليوم، ما جعلني أشعر كأنني سلة مهملات، لأنها تحتوي على عرض جنسي غير أخلاقي“.
وأضافت في الرسالة التي نقلتها صحيفة ”صن“ البريطانية“: ”أريد أن أخبر العالم أنني أريد فقط أن أفعل ما أحب وهو يعني العمل في كرة القدم والصحافة، من فضلكم احترموا ذلك!“
وقد عرضت عليها ”مقابلة العملاء“ مقابل ”سبعة آلاف“ على الأقل في اللقاء الواحد وتم تحديد العملة لكنها لم تذكرها.
وجاء في الرسالة أن العملاء المقترحين لمقابلة فيرناندا شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و35 و40 عامًا وليس بينهم كبار في السن أو رجال يتمتعون بسمنة أو غريبي الأطوال بل متعلمون وأذكياء ومحترمون.
وشهد نشر فيرناندا لهذه الرسالة ردة فعل قوية من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقت دعمًا ومساندة كبيرتين وطالبها البعض بتحويل الأمر للشرطة.
View this post on Instagram
Lamentável! Receber esse e-mail me fez sentir um lixo. Quero somente trabalhar com o que eu amo, que é futebol e jornalismo. Infelizmente esse ainda é o mundo real. ???? I got this e-mail today which made me felt like a trash because it contains an imoral sexual proposal. I want to tell the world that I just want to do what I love which means working with football and journalism. Please, respect that! Recién he recebido este correo conteniendo una propuesta inmoral que me hizo sentir una basura. Lo único que quiero és poder trabajar con lo que amo, que és el fútbol y el periodismo. Que todos puedan respectar el camino que elegí para mi vida.
وتوصف فيرناندا بأنها الحكم ”الأكثر جاذبية“ بين سائر الحكام في عالم كرة القدم.
View this post on Instagram
Cuantas veces estuve acá en los vestuários de arbitraje en los estádios? Perdí la cuenta. Cuantas emociones viví en la cancha con mis aciertos y errores? Perdí la cuenta. Cuantas veces dirigí un partido en Ecuador? Nunca! Esta noche, 19h, por la primera vez tendré la felicidad y el honor de pisar en el Estádio Christian Benítez para participar del Juego de las Estrellas. Graciasssss @ligaproec @bancopichincha @goltvecu @marathonsports_