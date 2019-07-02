بعدما خدعت لاعبًا أثناء مباراة.. حكمة برازيلية حسناء تتلقى عرضًا غير أخلاقي (فيديو)

تلقت الحكمة البرازيلية فيرناندا كولومبو ”عرضًا جنسيًا غير أخلاقي“ للعمل كمرافقة بعد ظهورها في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال إدارتها لمباراة خيرية.

وتصدرت الحكمة الشقراء فائقة الجمال البالغة من العمر 30 عامًا عناوين الصحف هذا الأسبوع، خلال إدارة مباراة خيرية، إذ بدت خلال المباراة أنها ستشهر البطاقة الصفراء لكيتو دياز، لاعب برشلونة الإكوادوري، لكنها أخرجت منشفة ومسحت بها جبينها ثم ابتسمت.

واجتاح هذا المقطع مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرته فيرناندا عبر حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه حاليًا نحو 350 ألف متابع حول العالم.

لكن عقب انتشار مقطع الفيديو تلقت فيرناندا رسالة عبر البريد الإلكتروني نشرتها فيما بعد، قائلة: ”تلقيت هذه الرسالة الإلكترونية اليوم، ما جعلني أشعر كأنني سلة مهملات، لأنها تحتوي على عرض جنسي غير أخلاقي“.

وأضافت في الرسالة التي نقلتها صحيفة ”صن“ البريطانية“: ”أريد أن أخبر العالم أنني أريد فقط أن أفعل ما أحب وهو يعني العمل في كرة القدم والصحافة، ​​من فضلكم احترموا ذلك!“

وقد عرضت عليها ”مقابلة العملاء“ مقابل ”سبعة آلاف“ على الأقل في اللقاء الواحد وتم تحديد العملة لكنها لم تذكرها.

وجاء في الرسالة أن العملاء المقترحين لمقابلة فيرناندا شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و35 و40 عامًا وليس بينهم كبار في السن أو رجال يتمتعون بسمنة أو غريبي الأطوال بل متعلمون وأذكياء ومحترمون.

وشهد نشر فيرناندا لهذه الرسالة ردة فعل قوية من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقت دعمًا ومساندة كبيرتين وطالبها البعض بتحويل الأمر للشرطة.

وتوصف فيرناندا بأنها الحكم ”الأكثر جاذبية“ بين سائر الحكام في عالم كرة القدم.