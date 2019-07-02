مباراة البرازيل ضد الأرجنتين.. جماهير ”السامبا“ تحرم لاعبي ”التانغو“ من النوم بالألعاب النارية (فيديو)

أطلقت جماهير البرازيل الألعاب النارية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالقرب من الفندق، حيث إقامة لاعبي منتخب الأرجنتين قبل مواجهة الفريقين في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط في قبل نهائي كوبا أمريكا.

ونقل موقع ”ياهو“ عن وسائل إعلام أرجنتينية أن جماهير البرازيل تجمعت الساعة 1:15 صباح الثلاثاء بجوار فندق إقامة منتخب الأرجنتين وسط مدينة بيلو هوريزنتي، وأطلقت الألعاب النارية لمنع لاعبي الأرجنتين من النوم وإزعاجهم قبل مواجهة الفريقين في قبل نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل.

وقال موظفو فندق ”راديسون بلو“ لوكالة أنباء ”أسوشيتد برس“ إنهم لا يستطيعون تقديم المزيد من المعلومات عن لاعبي الأرجنتين المقيمين في الفندق.

وقال مراسل محطة TNT التلفزيونية، إن بعثة الأرجنتين قدمت احتجاجًا شديد اللهجة للجنة المنظمة بشأن عدم توفير الراحة اللازمة للاعبين قبل مباراة مهمة، وحرمانهم من النوم عددًا كافيًا من الساعات قبل المباراة المصيرية.

???? في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت البرازيل ألقى بعض المشجعين البرازيليين الألعاب النارية في محيط الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأرجنتيني. pic.twitter.com/YmX9s5rLoK — SKY ARGENTINA ???????? (@SKYARG1) July 2, 2019

وأضاف المراسل أن لاعبي الأرجنتين قضوا ليلة متوترة ومزعجة بسبب إلقاء بعض جماهير البرازيل القنابل والأصوات المزعجة بجوار فندق الإقامة.

وتشتهر مثل هذه الحيل الجماهيرية في المباريات الكبرى في قارة أمريكا الجنوبية ولا يوجد أهم وأكبر من ديربي البرازيل والأرجنتين في القارة والعالم أجمع وكذلك مباريات كأس ليبرتادوريس لأندية القارة.

وفعلت جماهير البرازيل نفس الأمر قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في بيلو هوريزنتي البرازيلية، حينما فاز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وسيلتقي الفائز من قمة الفريقين مع المتأهل من مباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلي حاملة اللقب وبيرو في النهائي يوم الأحد المقبل على إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.