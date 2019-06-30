بعد هزيمته بثنائية نظيفة.. مدرب نيجيريا: لعبنا بالنار أمام مدغشقر في كأس الأمم الأفريقية

قال الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري إن فريقه لعب بالنار في مباراته أمام مدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

جاءت تصريحات روهر بعد هزيمة نيجيريا من مدغشقر بثنائية نظيفة في البطولة القارية، حيث قال في مؤتمر صحفي: “ لعبنا بالنار أمام مدغشقر فقد سمحنا لهم بالتمرير والاستحواذ إلى جانب بعض الغيابات التي تسببت في الهزيمة“.

وأضاف: ”فريق مدغشقر كان الفريق الأفضل اليوم لم نجد حلًا مناسبًا لهزيمة هذا الفريق“.

وأوضح: ”منتخب مدغشقر يمتلك دفاعًا منظمًا لم يكن لدينا القدرة علي اختراقه، فريق رائع والهزيمة

ليست نهاية العالم“.

وتصدر منتخب مدغشقر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن نيجيريا، وجاءت غينيا ثالثة برصيد 4 نقاط، وأخيرًا بوروندي بلا رصيد من النقاط.