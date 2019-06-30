كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مدغشقر يهزم نيجيريا ويتأهل لدور الـ16 وغينيا تبقي على آمالها (فيديو)

حقق منتخب مدغشقر فوزًا ثمينًا على منافسه النيجري، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، بكأس الأمم الأفريقة 2019 التي تستضيفها مصر.

وسجل لالينا نومينغانهاري الهدف الأول لمدغشقر في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كاروليس آندريا ماستينور الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ورفع الفوز رصيد منتخب مدغشقر إلى 7 نقاط، في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى دور ثمن النهائي (دور الـ16)، في أول مشاركة له في كأس الأمم الأفريقية، في حين تجمد رصيد منتخب نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، علمًا أنه ضمن التأهل للدور الثاني منذ الجولة الثانية.

وفي مباراة أخرى، تغلب منتخب غينيا 2/0 على بوروندي، ضمن المجموعة ذاتها.

وسجل محمد ياتارا هدفي غينيا في الدقيقتين 25، و52، علمًا أن الحكم طرد كريستوف ندوواروجيرا من بورنودي في الدقيقة 13.

ورفع الفوز رصيد غينيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث، لينتظر نتائج مباريات الجولة الثالثة في جميع المجموعات، ليعرف إن كان سيتأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث أم لا، في حين ودع منتخب بوروندي، دون أن يحصد أي نقطة.

بطولة امم افريقيا : نيجيريا 0 × 1 مدغشقر | هدف لالاينا 13 ” في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/5jaMEmnpw6 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) June 30, 2019

بطولة امم افريقيا : نيجيريا 0 × 2 مدغشقر | هدف اندريا 53 HD ???? ” في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/pVUCKWB22A — اهداف المباريات HD (@arbhdd) June 30, 2019

بطولة امم افريقيا : بوروندي 1 × 0 غينيا | محمد ياتارا 25 ” في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/tiSuSKiKPd — اهداف المباريات HD (@arbhdd) June 30, 2019