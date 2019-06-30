مباراة ناميبيا ضد ساحل العاج.. سيرج أورييه يغيب عن الأفيال في المواجهة الحاسمة

سيغيب سيرج أورييه قائد ساحل العاج عن مواجهة ناميبيا، غدًا الإثنين، لكن مشواره في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر لم ينته بعد كما كان يعتقد سابقًا.

وقال إبراهيم كمارا مدرب ساحل العاج، اليوم الأحد، إن أورييه أُصيب في الكاحل في خسارة فريقه 1/0 أمام المغرب، يوم الجمعة الماضي، وسيغيب عن آخر مواجهة لمنتخب بلاده في المجموعة الرابعة أمام ناميبيا، غدًا.

وأبلغ كمارا الصحفيين عشية المواجهة، بالقول:“أُصيب في المباراة السابقة ولن يلعب غدًا“.

وأضاف:“سيشرف الجهاز الطبي على تدريباته، ونأمل أن يكون جاهزًا في المباريات التالية“.

وأبلغ أورييه الصحفيين عقب مباراة، يوم الجمعة الماضي، أنه يخشى أن تتسبب إصابته بعدم استكمال البطولة.

ولم يضمن منتخب ساحل العاج حتى الآن التأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، لكن يُتوقع أن يهزم ناميبيا لضمان مكان في دور خروج المغلوب.