بنين وغينيا بيساو يكتفيان بنقطة في مباراة فقيرة فنيا بكأس الأمم الأفريقية

تعادل منتخب بنين، يوم السبت، مع غينيا بيساو سلبيًا في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر في مباراة فقيرة فنيًا.

كان منتخب غانا تعادل مع الكاميرون سلبيًا في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر منتخب الكاميرون الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن غانا وبنين، بينما تذيل منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الوضع كما هو بعد انتهاء الجولة الثانية في المجموعة السادسة من #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ytR2fBvfeV — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 29, 2019

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، وتواصلت الفرص الضائعة من الجانبين ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.