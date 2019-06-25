بنين تحقق المفاجأة وتخطف تعادلًا مثيرًا من غانا في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

حققت بنين أول مفاجأة بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 في مصر بعد أن فرضت التعادل 2-2 أمام عشرة من لاعبي غانا البطلة أربع مرات في استاد الإسماعيلية اليوم الثلاثاء.

كانت البداية صادمة لغانا عندما استقبلت هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية عبر مايكل بوتي بعد انفراد بالحارس.

لكن أندريه أيو تعادل سريعًا بعد سبع دقائق من تسديدة منخفضة غيرت اتجاهها.

ومنح شقيقه جوردان أيو التقدم لغانا قبل انتهاء الشوط الأول.

وكان طرد مدافع غانا جون بوي بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني نقطة تحول إذ تشجعت بنين أكثر ونجح بوتي في انتزاع التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة تصدرت الكاميرون المجموعة السادسة بعد الجولة الأولى عقب فوزها 2-صفر على غينيا بيساو في وقت سابق اليوم.