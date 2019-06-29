الكاميرون ضد غانا.. وأوروغواي مع بيرو أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 في مصر بإقامة 3 مباريات أهمها الكاميرون وغانا في المجموعة السادسة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت 29 يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

موريتانيا VS أنغولا، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الكاميرون VS غانا، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

بنين VS غينيا بيساو، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كوبا أمريكا:

أوروغواي VS بيرو، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 21:00 بتوقيت القاهرة على قناتيbeIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

كأس العالم للسيدات:

إيطاليا VS هولندا، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

ألمانيا VS السويد، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الكأس الذهبية (الأحد 30 يونيو):

هايتي VS كندا، الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة، 01:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

المكسيك VS كوستاريكا، الساعة 04:30 بتوقيت مكة المكرمة، 03:30 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.