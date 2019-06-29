المغرب ضد ساحل العاج.. سيرج أورييه يتوقع نهاية مشاركته بكأس الأمم الأفريقية

قال سيرج أورييه قائد ساحل العاج إنه يخشى أن تتسبب إصابته في عدم استكمال كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما غادر الملعب خلال الهزيمة 1/0 أمام المغرب أمس الجمعة.

وعانى الظهير الأيمن من عدة إصابات خلال الموسم مع توتنهام هوتسبير وغاب طويلًا بسبب مشكلات في الفخذ وعضلات الفخذ الخلفية.

وقال أورييه للصحفيين: ”أعتقد أنه ربما يكون انتهى الأمر لأني شعرت بشيء ما. ربما أعاني من تمزق“.

وواجهت ساحل العاج صعوبات كبيرة أمام المغرب في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بينما قال أورييه إن المنافس كان في حالة بدنية أفضل.

وأضاف ”أعتقد أننا واجهنا فريقًا يملك طاقة أكبر. لقد حصل على يوم أكثر للتعافي بعد الجولة الأولى وأعتقد أننا شعرنا بالإرهاق“.

ويتبقى مباراة إضافية لساحل العاج أمام ناميبيا في الجولة الأخيرة يوم الاثنين المقبل.

وقال أورييه: ”خسرنا معركة ولم نخسر الحرب. يتبقى مباراة إضافية. نحن منافسون وندرك سبب وجودنا هنا وهو التأهل“.