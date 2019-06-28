يوسف النصيري يمنح المغرب فوزًا مستحقًا على ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

أحرز يوسف النصيري هدفًا في الشوط الأول ليقود المغرب إلى فوز مستحق 1-صفر على ساحل العاج في مباراة ممتعة بالمجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على استاد السلام في القاهرة، اليوم الجمعة.

وأنهى النصيري مهاجم ليغانيس الإسباني تمريرة نور الدين أمرابط بعد جهد فردي رائع في الشباك بعد 23 دقيقة ليسجل الهدف الذي منح المغرب النصر.

وضمن المغرب بذلك التأهل إلى دور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، بينما تحتاج ساحل العاج، التي تملك 3 نقاط عقب فوزها 1-صفر على جنوب أفريقيا في مباراتها الأولى، للفوز على ناميبيا في ختام دور المجموعات لتضمن الصعود إلى الدور الثاني دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.