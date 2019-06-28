الأرجنتين تتجاوز فنزويلا وتضرب موعدًا مع البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

الأرجنتين تتجاوز فنزويلا وتضرب موعدًا مع البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

المصدر: رويترز

تحسن أداء الأرجنتين بشكل كبير خلال انتصارها 2-صفر على فنزويلا في دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الجمعة لتضرب موعدا مع البرازيل صاحبة الضيافة في مواجهة مثيرة.

وسجل المهاجم لاوتارو مارتينيز للمباراة الثانية على التوالي ووضع الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة العاشرة بضربة كعب محولا تسديدة سيرجيو أغويرو إلى الشباك.

واضطرت الأرجنتين للصمود أمام هجمات فنزويلا المتلاحقة في الشوط الثاني وتصدى الحارس فرانكو أرماني لفرصة خطيرة من رونالد هرنانديز كاد يدرك منها التعادل.

وضاعف البديل جيوفاني لو سيلسو التقدم في الوقت المناسب من متابعة لتسديدة أغويرو التي ارتدت من الحارس ويلكمار فارينيز في الدقيقة 74.

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