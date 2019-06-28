هدف مباراة الأرجنتين وفنزويلا.. 1/0 لراقصي التانغو (فيديو)

تقدم لوتارو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتيني بهدف في شباك نظيره الفنزويلي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، في دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا.

وأحرز مارتينيز الهدف في الدقيقة العاشرة من متابعة لتسديدة زميله.

وتعرّض المنتخب الأرجنتيني لكبوة في بداية مشواره بالبطولة، حيث خسر أمام كولومبيا صفر – 2 ثم تعادل أمام باراغواي 1 – 1 قبل أن يتغلب، مساء الأحد، بنتيجة 2 – صفر على المنتخب القطري بطل آسيا المشارك في البطولة بناءً على دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

أما منتخب فنزويلا فقد تعادل سلبيًا مع كل من بيرو والبرازيل قبل أن يتغلب على بوليفيا 3 – 1، مساء السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.