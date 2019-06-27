منتخب مدغشقر ينتزع فوزًا ثمينًا على بوروندي في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

انتزع منتخب مدغشقر فوزًا ثمينًا على منافسه منتخب بوروندي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل ماركو إلايماهاريتا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 76.

ورفع الفوز رصيد منتخب مدغشقر إلى 4 نقاط في المركز، الثاني، بفارق نقطتين عن منتخب نيجيريا المتصدر، في حين يأتي منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد نقطة، وبوروندي في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وفي الجولة المقبلة يلعب منتخب مدغشقر مع منتخب نيجيريا الذي حسم تأهله للدور الثاني، في حين يلعب منتخب غينيا مع بوروندي.