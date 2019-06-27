رينارد: هذا ما أسعى إليه في أمم أفريقيا 2019

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، أن مواجهة منتخب كوت ديفوار ستكون صعبة للغاية؛ نظرًا لقوة الفريق الإيفواري الذي يعتبر من الفرق المرشحة للبطولة.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإيفواري، يوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد، يوم الخميس، باستاد السلام: ”مباراة الغد لا بد من التركيز فيها، وهدف المغرب هو المنافسة على الفوز في جميع المباريات التي سنلعبها“.

وأضاف مدرب ”أسود الأطلسي“، أن ”لديهم الطموح في التأهل، وهو نفس طموح كوت ديفوار أيضًا“.

وأوضح: ”أمر مزعج أن يلعب المدرب ويغيب عنه لاعب مؤثر، لكننا لا نفرق بين لاعب وآخر، وجميع اللاعبين جاهزين لتحقيق الفوز“.

وتابع: ”كوت ديفوار منتخب منظم ويعلم متى يتحكم في الكرة، ولاعبوه دائمًا ما يوزعون مجهودهم في شوطي المباراة“.

وقال: ”لدينا لاعبون على أعلى مستوى، وكنت محظوظًا لكوني مدربًا لمنتخب بحجم المغرب، وأتمنى أن أحقق طموحات الجميع“.

وشدد المدير الفني للمغرب: ”مباراة الغد هي مجرد خطوة في مشوار البطولة والتأهل للأدوار المقبلة؛ لأن أي نتيجة غير الفوز، غدًا، ستعقد الأمور في مباراة جنوب إفريقيا المقبلة“.