موندو ديبورتيفو: فالفيردي سيقلل مشاركة تير شتيغن مع برشلونة.. تعرّف على السبب

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة سيقلّص مشاركات الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن مع الناي الكتالوني الموسم المقبل.

وأعلن برشلونة، رسميًا، تعاقده مع الحارس البرازيلي نيتو لـ4 سنوات، قادمًا من فالنسيا، بعد يوم من رحيل الهولندي ياسبر سيلسن إلى فالنسيا، وتردد أن برشلونة دفع 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كحوافز مالية أخرى لضم نيتو.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن فالفيردي، مدرب برشلونة، يدرس تغيير سياسة حراسة المرمى الموسم المقبل، بحيث يقلل عدد مشاركات مارك آندري تير شتيغن لصالح ”نيتو.

ويأتي تفكير فالفيردي في تقليل مشاركات تير شتيغن والاعتماد على الحارس الجديد نيتو؛ لتجنب سيناريو الحارس سيلسن، الذي وجد نفسه حبيسًا في دكة البدلاء، منذ انضمامه لبرشلونة صيف العام 2016.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن نيتو قد يشارك في عدد من مباريات الدوري الإسباني، بالإضافة إلى بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشارك سيلسن في 11 مباراة فقط مع برشلونة موسم 2018/2019، بواقع 990 دقيقة، في حين شارك تير شتيغن في 49 مباراة مع برشلونة بواقع 4410 دقائق.