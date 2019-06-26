مباريات دور الثمانية في كأس العالم للسيدات

تأهلت هولندا لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بعد أن سجلت ليكي مارتنز هدفا من ركلة جزاء في الرمق الأخير خلال الفوز 2-1 على اليابان، يوم الثلاثاء.

ووضعت مارتنز هولندا في المقدمة في الدقيقة 17 وتعادلت يوي هاسيغاوا قبل انتهاء الشوط الأول لكن المهاجمة منحت الفوز لبطلة أوروبا من علامة الجزاء في آخر دقيقة باللقاء.

وهيمنت اليابان، التي سددت في إطار المرمى مرتين، في الشوط الثاني لكنها افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة.

وستلعب هولندا، التي تشارك في كأس العالم للسيدات للمرة الثانية، مع إيطاليا يوم السبت بعد أن فاز الفريق الأزرق 2-صفر على الصين، أمس.

فيما يلي جدول مواجهات دور الثمانية في كأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة في فرنسا.

النرويج ضد إنجلترا (الخميس 27 يونيو، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية).

فرنسا ضد الولايات المتحدة (الجمعة 28 يونيو، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية).

إيطاليا ضد هولندا (السبت 29 يونيو، الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية).

ألمانيا ضد السويد (السبت 29 يونيو، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية).