كأس العالم للسيدات.. ميديما تدخل تاريخ هولندا.. والكاميرون ونيوزيلندا تودعان

دخلت فيفياني ميديما تاريخ كرة القدم النسائية في هولندا بعدما سجلت ثنائية في فوز بطلة أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف على الكاميرون في مباراة كانت بطلتها ميديما.

وأصبحت ميديما الهدافة التاريخية لهولندا في التاريخ بهدفيها بعدما رفعت رصيدها إلى 60 هدفا في التاريخ لتتلقى احتفالا رائعا من مدربتها وزملائها عقب المباراة.

ورفعت ميديما رصيدها إلى 60 هدفا مع هولندا متفوقة على مانون ميليز لتصبح هدافة المنتخب التاريخية.

وقالت اللاعبة الشابة التي يبلغ عمرها 22 عاما: ”إنه شيء مميز أعيشه مرة واحدة فقط وتجربة فريدة بالنسبة لي، تسجيل هدف في كأس العالم، لذلك أعتقد أنه شيء أسعدني ودفعني للجنون قليلا“.

وتتصدر هولندا المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن كندا التي فازت بهدفين نظيفين على نيوزيلندا في ختام مباريات الجولة الثانية بالمجموعة.

وكانت ميديما حاسمة في هدفيها وأبرزت مهارة رائعة أثبتت كيفية وصولها إلى هذا الرقم من الأهداف (60 هدفا) رغم صغر سنها.

أما في المباراة الأخرى، فقد فازت جيسي فليمينغ بجائزة أفضل لاعبة في المباراة بعدما قادت كندا للفوز على نيوزيلندا.

وسجلت فليمينغ الهدف الأول في المباراة والذي فتح الطريق أمام مستضيفة النسخة الأخيرة من البطولة في 2015 نحو التأهل إلى دور الستة عشر بينما ودعت الكاميرون ونيوزيلندا البطولة من الدور الأول وبدون نقاط حتى الآن.

وستلتقي هولندا مع كندا في اخر مباريات الفريقين في دور المجموعات يوم الخميس المقبل، بينما ستلتقي الكاميرون مع نيوزيلندا في اليوم ذاته.