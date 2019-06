أهداف مباراة غانا وبنين.. 2/2 (فيديو)

تقدم مايكل بوتيه لاعب المنتخب البنبني بهدف في شباك نظيره الغاني خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من مباريات ضمن كأس الأمم الأفريقية.

وأحرز بوتيه الهدف في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء من انفراد بمرمى غانا.

وأدرك أنديه أيو التعادل سريعًا للمنتخب الغاني في الدقيقة التاسعة.

وقبل نهاية الشوط الأول تقدم جوردان أيو لغانا وأحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

ومع بداية الشوط الثاني نجح المنتخب البنيني في إدراك هدف التعادل عن طريق بوتيه في الدقيقة 63.

GOAL ⚽️ It’s only taken two minutes for #Benin ???????? to find the net ????

???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/bu42ua6mLc

