أهداف مباراة غانا وبنين.. 2/2 (فيديو)

تقدم مايكل بوتيه لاعب المنتخب البنبني بهدف في شباك نظيره الغاني خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من مباريات ضمن كأس الأمم الأفريقية.
وأحرز بوتيه الهدف في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء من انفراد بمرمى غانا.
وأدرك أنديه أيو التعادل سريعًا للمنتخب الغاني في الدقيقة التاسعة.
وقبل نهاية الشوط الأول تقدم جوردان أيو لغانا وأحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده.
ومع بداية الشوط الثاني نجح المنتخب البنيني في إدراك هدف التعادل عن طريق بوتيه في الدقيقة 63.
GOAL ⚽️ It’s only taken two minutes for #Benin ???????? to find the net ????
???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/bu42ua6mLc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ٢٥ يونيو ٢٠١٩
غانا 1 × 1 بنين | هدف اندريه ايو pic.twitter.com/8scUADwSfK
— مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) ٢٥ يونيو ٢٠١٩
غانا 2 × 1 بنين | هدف جوردان ايو pic.twitter.com/BCMk8NKF3r
— مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) ٢٥ يونيو ٢٠١٩
يقع المنتخبين في المجموعة السادسة بجوار كلا من الكاميرون التي فازت على غينيا بيساو بهدفين نظيفين.
يسعي منتخب غانا حامل المركز الرابع للبطولة بنسختها الماضية خلال هذا اللقاء لتحقيق الفوز وبدء مشواره بشكل إيجابي يعطي دفعه للاعبيه من أجل استكمال مشواره نحو التتويج باللقب الذى سبق و توج به أربعة مرات في تاريخه.