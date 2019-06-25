”كاف“ يرفض طلب الكاميرون استبدال المصاب جويل تاجوي في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رفض الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) الموافقة على استبدال جويل تاجوي لاعب الفريق، بآخر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وأصدر الاتحاد الكاميروني للعبة بيانًا قال فيه: ”الكاف رفض الاستبدال، رغم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق وإرسال التقرير الطبي الذي يثبت وجود خطر على حياته حال مشاركته في البطولة“.

والإثنين، أعلن الاتحاد الكاميروني، استبعاد لاعبه جويل تاجوي من خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر؛ بسبب مخاطر على حياته في حالة الاستعانة به في مباريات الفريق.

وقال الاتحاد الكاميروني: “ تاجوي لن يكون قادرًا على المشاركة في البطولة بعد التقارير الطبية، اشتبه ويليام نجاتشو طبيب الفريق بوجود خلل في الشريان التاجي للاعب، مع وجود خطر على حياته بالتعرض لموت مفاجئ في خوضه للتدريبات أو مباريات الفريق“.

واختتم الاتحاد الكاميروني بيانه: ”تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين، ولم يسيطروا على دموعهم“.

ويلعب بجوار الكاميرون في المجموعة السادسة لأمم أفريقيا، منتخبات غينيا بيساو وغانا وبنين.