أهداف مباراة الكاميرون وغينيا.. 2-0 لـ“الأسود“ (فيديو)

سجل ”يايا بانانا“ الهدف الأول لمنتخب الكاميرون في شباك نظيره غينيا بيساو، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

هدف ⚽️ وأخيرا، يايا بانانا يفك الشفرة الدفاعية ويمنح الكاميرون الأسبقية! ???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/Px6qlM27yY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 25, 2019

وفي الدقيقة 69 سجَّل ستيفان باهوكين الهدف الثاني للكاميرون.

الكاميرون 2 × 0 غينيا بيساو | هدف باهوكين pic.twitter.com/EDs5GgjtJt — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 25, 2019

وتعد مواجهة الكاميرون أمام غينيا بيساو، الخامسة في تاريخ مواجهات المنتخبين على كافة الأصعدة حيث التقى المنتخبان من قبل في 4 مباريات.

ولم يعرف أسود الكاميرون الخسارة في أي مواجهة أمام غينيا بيساو، في حين حضر التعادل في مناسبة واحدة.

وتضم المجموعة السادسة كلًا من: غانا، والكاميرون، وغينيا بيساو، وبنين.

وسجل منتخب الكاميرون 4 أهداف في شباك غينيا بيساو، بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

وأكبر نتيجة خلال مواجهة المنتخبين كانت فوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى بطولة أمم أفريقيا مصر2019، كوصيف المجموعة الثانية برصيد11 نقطة بالتساوي مع المغرب المتصدر بفارق النقاط، وضمت المجموعة أيضًا ”مالاوي، وجزر القمر“.

بينما تأهل غينيا بيساو إلى البطولة بعدما تصدَّر المجموعة الحادية عشرة برصيد 9 نقاط، والتي كانت تضم: ناميبيا، وموزمبيق، وزامبيا.