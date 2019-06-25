أهداف مباراة الكاميرون وغينيا.. 2-0 لـ“الأسود“ (فيديو)

أهداف مباراة الكاميرون وغينيا.. 2-0 لـ“الأسود“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل ”يايا بانانا“ الهدف الأول لمنتخب الكاميرون في شباك نظيره غينيا بيساو، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وفي الدقيقة 69 سجَّل ستيفان باهوكين الهدف الثاني للكاميرون.

وتعد مواجهة الكاميرون أمام غينيا بيساو، الخامسة في تاريخ مواجهات المنتخبين على كافة الأصعدة حيث التقى المنتخبان من قبل في 4 مباريات.

ولم يعرف أسود الكاميرون الخسارة في أي مواجهة أمام غينيا بيساو، في حين حضر التعادل في مناسبة واحدة.

وتضم المجموعة السادسة كلًا من: غانا، والكاميرون، وغينيا بيساو، وبنين.

وسجل منتخب الكاميرون 4 أهداف في شباك غينيا بيساو، بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

وأكبر نتيجة خلال مواجهة المنتخبين كانت فوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى بطولة أمم أفريقيا مصر2019، كوصيف المجموعة الثانية برصيد11 نقطة بالتساوي مع المغرب المتصدر بفارق النقاط، وضمت المجموعة أيضًا ”مالاوي، وجزر القمر“.

بينما تأهل غينيا بيساو إلى البطولة بعدما تصدَّر المجموعة الحادية عشرة برصيد 9 نقاط، والتي كانت تضم: ناميبيا، وموزمبيق، وزامبيا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث