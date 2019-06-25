مباراة الكاميرون وغينيا.. تشابه ملابس لاعبي الفريقين يصيب الجمهور بالغضب

مباراة الكاميرون وغينيا.. تشابه ملابس لاعبي الفريقين يصيب الجمهور بالغضب

المصدر: فريق التحرير

أعرب العديد من متابعي مباراة منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو، المقامة حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، عن استيائهم من تشابه قمصان الفريقين.

ويرتدي منتخب الكاميرون القميص الأخضر والشورت الأحمر، فيما يرتدي لاعبو غينيا العكس، وهو ما أصاب المشاهدين بالاستغراب وكيف سمح الحكم للاعبين بارتداء قمصان وشورتات متقاربة بهذا الشكل.

وتعتبر مواجهة الكاميرون أمام غينيا بيساو الخامسة في تاريخ مواجهات المنتخبين على كافة الأصعدة، حيث التقى المنتخبان من قبل في 4 مباريات.

ولم يعرف أسود الكاميرون الخسارة في أي مواجهة أمام غينيا بيساو في حين حضر التعادل في مناسبة واحدة.

وتضم المجموعة السادسة كلًا من غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين.

سجل منتخب الكاميرون 4 أهداف في شباك غينيا بيساو، بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

أكبر نتيجة خلال مواجهة المنتخبين كانت فوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

تأهل المنتخب الكاميروني إلى بطولة أمم أفريقيا مصر2019 كوصيف المجموعة الثانية برصيد11 نقطة بالتساوي مع المغرب المتصدر بفارق النقاط، وضمت المجموعة أيضًا ”مالاوي وجزر القمر“.

بينما تأهل غينيا بيساو إلى البطولة بعدما تصدر المجموعة الحادية عشرة برصيد 9 نقاط والتي كانت تضم ناميبيا، موزمبيق، زامبيا.

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