ساديو ماني قبل مباراة السنغال والجزائر: مستعد لمقايضة كأس الأمم الأفريقية بلقب دوري أبطال أوروبا

قال ساديو ماني إنه على استعداد للتخلي عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي أحرزه مع ليفربول الإنجليزي، مقابل الحصول على كأس الأمم الأفريقية 2019 مع منتخب بلاده السنغال، في ظل استعداده لخوض أول مباراة له مع الفريق في البطولة القارية المقامة في مصر حاليًا.

وأضاف ماني في مقابلة مع مجلة ”فرانس فوتبول“، نشرت، اليوم الثلاثاء: ”فوزي مع بلادي التي لم تحرز لقب كأس الأمم الأفريقية من قبل سيكون أمرًا رائعًا. أنا مستعد لمقايضة اللقب الذي حققته مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا بالفوز بكأس الأمم الأفريقية.

”العودة إلى دكار (وأنا أحمل اللقب) سيكون حدثًا استثنائيًا. هذا أكثر أحلامي جنونا“.

وغاب ماني، الذي ساعد ليفربول على الفوز على توتنهام هوتسبير في الأول من يونيو حزيران الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد، عن المباراة الافتتاحية للسنغال في كأس الأمم هذا العام، بعد إيقافه بسبب حصوله على أقصى عدد من الإنذارات خلال التصفيات.

