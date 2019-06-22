أمم أفريقيا 2019.. مدرب السنغال: لن نعاني رغم غياب ساديو ماني أمام تنزانيا

قال أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، إنه ليس قلقًا بسبب غياب مهاجمه المميز ساديو ماني عندما ينطلق مشوار الفريق في كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام تنزانيا في القاهرة، غدًا الأحد.

وماني موقوف؛ عقب حصوله على العدد الأقصى من الإنذارات خلال التصفيات، وسيكون متاحًا فقط بداية من المباراة الثانية للسنغال ضمن المجموعة الثالثة للبطولة المقامة في مصر.

وقال سيسيه، الذي رجح أن ماني سيستفيد على الأرجح من عدم المشاركة في المباراة الأولى، عقب موسم طويل مع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، للصحفيين: ”كنا سنفضل أن يلعب معنا. إنه أفضل لاعب لدينا، لكن لدينا مجموعة من اللاعبين تستطيع تعويض غيابه“.

وبدا أن سيسيه يقلل من مكانة الفريق كمرشح لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة.

وقال: ”نحن نتسم بالتحدي. المرشحون هم الفرق التي فازت بالبطولة من قبل. لم تفز السنغال بكأس الأمم من قبل. فازت مصر باللقب سبع مرات!.

”لكننا نعرف نقاط القوة لدينا. نحن نتسم بالتحدي حقًا. بلوغ الدور قبل النهائي يعد أمرًا متوقعًا من هذا الفريق“.