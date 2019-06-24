الكاميرون تواجه إجراءات تأديبية محتملة بعد أحداث مباراة إنجلترا في كأس العالم للسيدات (فيديو)

تواجه الكاميرون تحقيقًا محتملًا، وربما إجراءات تأديبية من سلطات كرة القدم؛ بعد سلسلة من الأحداث خلال الهزيمة 3-صفر من إنجلترا، في دور الـ16 بكأس العالم للسيدات، أمس الأحد.

واعترضت لاعبات الكاميرون بشدة على قرارات التحكيم، وتوقف اللعب مرتين، وبدا أن الفريق في طريقه للانسحاب من المباراة.

وتضمنت المباراة المتوترة واقعة بصق مدافعة الكاميرون أوجستين إيغانغي على ذراع مهاجمة إنجلترا توني دوغان.

England star Toni Duggan accuses Augustine Ejangue of spitting on her during World Cup encounte

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وعلى الأرجح ستفتح اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي (الفيفا) تحقيقًا، بعد مراجعة لقطات من المباراة، بينما قالت إيشا جوهانسن، رئيسة لجنة الكرة النسائية في الاتحاد الأفريقي للعبة، إن مؤسستها ستحقق في الأحداث.

When Cameroon complains about the result, show them this. ???????????? pic.twitter.com/SeaMTM2Skl — Arsenal Rubbish Man (@RubbishAFC) June 23, 2019

وأضافت جوهانسن، وهي رئيسة اتحاد سيراليون لكرة القدم أيضًا: ”بينما نفتخر بفرقنا الأفريقية المشاركة في كأس العالم للسيدات، عكست مباراة الكاميرون وإنجلترا، أمس، صورة سيئة ليس فقط للمرأة الأفريقية بل للكرة الأفريقية بشكل عام“.

وتابعت: ”سيتم النظر في هذه التصرفات والتعامل معها بالشكل المناسب“.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من الفيفا.

وانتقد فيل نيفيل، مدرب إنجلترا، بقوة تصرفات الفريق المنافس.

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق: ”شعرت بالخزي تمامًا بسبب ما قام به المنافس. لو كان هذا فريقي لرفضت أن تمثل هؤلاء اللاعبات إنجلترا مجددًا.

”هذه المشاهد تنتشر حول العالم، وعندما ترى اللاعبات الصغيرات هذه التصرفات فهذا ليس جيدًا“.

وهاجم مدرب الكاميرون ألين دجيمفا حكم اللقاء، واتهمه بعد الهزيمة، بأنه ”أجهض العدالة“.