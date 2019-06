الكاميرون تواجه إجراءات تأديبية محتملة بعد أحداث مباراة إنجلترا في كأس العالم للسيدات (فيديو)

تواجه الكاميرون تحقيقًا محتملًا، وربما إجراءات تأديبية من سلطات كرة القدم؛ بعد سلسلة من الأحداث خلال الهزيمة 3-صفر من إنجلترا، في دور الـ16 بكأس العالم للسيدات، أمس الأحد.

واعترضت لاعبات الكاميرون بشدة على قرارات التحكيم، وتوقف اللعب مرتين، وبدا أن الفريق في طريقه للانسحاب من المباراة.

وتضمنت المباراة المتوترة واقعة بصق مدافعة الكاميرون أوجستين إيغانغي على ذراع مهاجمة إنجلترا توني دوغان.

