الـVAR يقصي الكاميرون من كأس العالم للسيدات

ودع ثالث وآخر منتخب أفريقي منافسات كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في فرنسا بعد خسارة الكاميرون بثلاثية نظيفة أمام إنجلترا في مباراة شهدت جدلًا تحكيمًا كبيرًا بسبب تقنية حكم الفيديو (VAR).

وخرجت جنوب أفريقيا من البطولة من الدور الأول بينما ودعت نيجيريا المسابقة من دور الستة عشر بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام ألمانيا يوم السبت ثم لحقت بها الكاميرون بالهزيمة بالنتيجة ذاتها يوم الأحد.

وشعرت لاعبات الكاميرون بغضب شديد من حكم الفيديو بسبب الهدف الأول لإنجلترا بعدما أمسكت أنيت نغو ندوم حارسة الكاميرون بالكرة بعد تمريرة غير مقصودة ، حسبما يرى الكاميرونيون، من زميلتها أوغستين إغانغ.

وأضافت المهاجمة إيلن وايت هدفها الرابع في البطولة بعد تمريرة من المدافعة لوسي برونز وأكد حكم الفيديو أنها لم تكن في موقف تسلل عقب إلغاء الهدف في البداية ما أثار غضب المنتخب الافريقي مجددًا الذي هدد بالانسحاب.

وما زاد الطين بلة إلغاء تقنية الفيديو أيضًا هدفًا للكاميرون في الشوط الثاني بداعي التسلل قبل أن تسجل إنجلترا الهدف الثالث لتضمن مقعدًا في دور الثمانية أمام النرويج التي تأهلت على حساب أستراليا.

وكانت هذه الخسارة القاسية تحت أنظار الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو الذي طار من القاهرة خصيصًا عقب حضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية إلى فرنسا لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في فالنسيان.

وفي المباراة الأخرى حسمت فرنسا صاحبة الأرض والجمهور تأهلها إلى دور الثمانية بفوز صعب على البرازيل بهدفين مقابل هدف بعد وقت إضافي.

وتقدمت فاليري غايوفين لأصحاب الأرض في الشوط الثاني لكن تاثينا أدركت التعادل للبرازيل ليلجأ الفريقان لوقت إضافي على شوطين كان كافيا لأماندين هنري لتسجيل هدف الفوز لفرنسا في الدقيقة 106.

لكن فرنسا ستواجه موقعة صعبة في دور الثمانية لأنها ستلتقي مع الفائز من الولايات المتحدة حاملة اللقب أو إسبانيا.