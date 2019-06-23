هدف مباراة كولومبيا وباراغواي.. غوستافو كوييار يتقدم لرفاق فالكاو (فيديو)

سجل غوستافو كوييار الهدف الأول لمنتخب كولومبيا، في المباراة التي تجمعه مع منتخب باراغواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

وجاء هدف كوييار في الدقيقة 31، بمساعدة سانتياغو أرياس.

كولمبيا 1 : 0 الباراغواي ، كويلار https://t.co/egEl9OgmA5 — اهداف المباريات (@OnsidearV) June 23, 2019

ويملك منتخب كولومبيا 6 نقاط من فوزه 2/0 على الأرجنتين و1/0 على قطر، ليضمن التأهل قبل مباريات اليوم.

في حين يملك منتخب باراغواي نقطتين من تعادلين مع قطر والأرجنتين.

ويتقدم منتخب الأرجنتين 1/0 على قطر في التوقيت نفسه.