هدف مباراة كولومبيا وباراغواي.. غوستافو كوييار يتقدم لرفاق فالكاو (فيديو)

هدف مباراة كولومبيا وباراغواي.. غوستافو كوييار يتقدم لرفاق فالكاو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل غوستافو كوييار الهدف الأول لمنتخب كولومبيا، في المباراة التي تجمعه مع منتخب باراغواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

وجاء هدف كوييار في الدقيقة 31، بمساعدة سانتياغو أرياس.

ويملك منتخب كولومبيا 6 نقاط من فوزه 2/0 على الأرجنتين و1/0 على قطر، ليضمن التأهل قبل مباريات اليوم.

في حين يملك منتخب باراغواي نقطتين من تعادلين مع قطر والأرجنتين.

ويتقدم منتخب الأرجنتين 1/0 على قطر في التوقيت نفسه.

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