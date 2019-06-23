أهداف مباراة الأرجنتين وقطر.. 2/0 لراقصي التانغو (فيديو)

تقدم لواتارو مهاجم منتخب الأرجنتين بهدف في شباك نظيره القطري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقينفي ختام مبارياتهما بالمجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، والتي تقام على أرض البرازيل.

واستغل لواتارو خطأ الدفاع القطري وسدد كرة أرضية قوية محرزًا الهدف الأول.

وأضاف سيرجيو أغويرو الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني ببراعة، بعدما راوغ ثنائي الدفاع القطري وأودع الكرة في الشباك.

#قطر_الأرجنتين هدف ⚽️ هفوة دفاعية ولاوتارو يستغل الموقف مسجلا أول أهداف المباراة! ???????? 1 – 0 ????????#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/KRV88LyVRI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وتملك قطر نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأرجنتين الأخيرة، وكذلك بفارق نقطة عن الباراغواي الثانية التي تواجه كولومبيا المتصدرة بست نقاط، وتأمل قطر أن تكمل الأداء المميز في أول مرحلتين لكن المهمة ستكون صعبة جدًّا أمام ميسي ورفاقه.

وقدم منتخب البرازيل خدمة جليلة لراقصي التانغو، إذ منح زملاء ليونيل ميسي فرصة التأهل مباشرة إلى الدور الثاني، حال الفوز اليوم على قطر، دون انتظار نتائج المجموعة الثالثة.