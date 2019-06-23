قبل مواجهة موريتانيا.. مدرب مالي يتمنى بلوغ الأدوار النهائية في كأس الأمم الأفريقية

قال محمد ماغاسوبا‭ ‬مدرب منتخب مالي اليوم الأحد، إن منتخب بلاده يسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو تموز المقبل.

وتستهل مالي، التي لم يسبق لها التتويج باللقب القاري من قبل، مشوارها في البطولة بمواجهة موريتانيا غدًا الإثنين، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبي تونس وأنغولا.

وأضاف ماغاسوبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ”سنخوض غدًا أولى مبارياتنا في البطولة أمام منافس قوي، وسنفعل كل ما بوسعنا للظهور بشكل جيد. أعددنا أنفسنا للبطولة جيدًا ونسعى لبلوغ الأدوار النهائية“.

وأكد مدرب مالي أن كافة المنتخبات استعدت بشكل جيد قبل البطولة، وأوضح ”خاض الفريق مباريات إعدادية جيدة قبل البطولة، وأصبح جاهزًا لخوض غمار المنافسات بشكل قوي“.

وعن مواجهة موريتانيا التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها قال ماغاسوبا: ”الكرة الموريتانية تمر بمرحلة تطور كبيرة، ولدينا علاقات جيدة تربطنا باتحاد الكرة الموريتاني وفي النهاية الحصاد سيكون على قدر المجهود“.

وكانت أفضل نتيجة لمالي في تاريخ البطولة العام 1972 عندما حلت وصيفة البطل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة غدًا الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).