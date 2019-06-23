جيريس قبل مباراة تونس وأنغولا: ننتظر المواجهة بشغف كبير.. وهذا سر استبعاد علي معلول

قال آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، إن فريقه ينتظر مواجهة أنغولا في بداية مشواره بكأس الأمم الأفريقية، غدًا الإثنين، ”بشغف كبير“، معبرًا عن سعادته بجاهزية صانع اللعب البارز يوسف المساكني، بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في كأس العالم، العام الماضي.

وأبلغ جيريس مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد: ”عندما تنطلق منافسات كأس الأمم يجب أن تكون جاهزًا بشكل كبير، ومن المهم تحقيق النقاط الثلاث“.

وأضاف: ”ننتظر المباراة بشغف كبير، ولكن بهدوء واتزان أيضًا. الجميع في حالة جاهزية تامة ولا توجد مشاكل بدنية“.

وسيقود المساكني تونس بعد أن تعرض لإصابة خطيرة بالركبة مع الدحيل القطري، غاب بسببها لأشهر طويلة، وحرم من اللعب في كأس العالم في روسيا، بعد تألقه في التصفيات.

وأكد جيريس أن استبعاد الظهير الأيسر علي معلول، لاعب الأهلي المصري، من تشكيلة كأس الأمم؛ جاء ”لأسباب فنية“، رغم تكهنات استبعاده، بعد رفض الجلوس بمقاعد البدلاء خلال البطولة.

وأوضح المدرب الفرنسي الذي يشارك في البطولة للمرة الخامسة: ”معلول لاعب جيد، لكن كان علينا أن نختار 23 لاعبًا فقط بالقائمة النهائية، وقرار استبعاده فني في المقام الأول“.

????️???????? المدرب ألان جيريس واللاعب وجدي كشريدة يتحدثان في المؤتمر الصحفي عن المباراة الافتتاحية أمام أنجولا.#TotalAFCON2019@FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/gYRh7sqFrv — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 23, 2019

ولم تتجاوز تونس دور الثمانية منذ حصولها على لقبها الوحيد في 2004، رغم أنها تدخل البطولة دائمًا ضمن الفرق المرشحة للتتويج، واستعدت للنهائيات بالفوز وديًا على كرواتيا وصيفة بطلة العالم.

ومن المتوقع أن تحظى تونس بمساندة جماهيرية كبيرة في مصر؛ بفضل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، صاحب الشعبية الكبيرة.

وأقر الصربي سرديان فاسيليفيتش، مدرب أنغولا، بأن فرص تونس أكبر في الفوز غدًا في استاد السويس.

وقال للصحفيين: ”منتخب تونس هو المرشح الأوفر حظًا؛ نظرًا لمركزه المتقدم في التصنيف العالمي، لكن هدفنا تمثيل أنغولا بشكل جيد“.

ولم ينف إمكانية تحقيق مفاجأة غدًا. مضيفًا: ”هذا يتوقف على طموح اللاعبين بعد الغياب عن آخر نسختين للبطولة“.

وكانت أفضل نتيجة لأنغولا عندما بلغت دور الثمانية في 2008 و2010.