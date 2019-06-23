داني ألفيس يعلن رحيله رسميًّا عن باريس سان جيرمان

أعلن النجم البرازيلي داني ألفيس رحيله رسميًّا عن نادي باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ونشر ألفيس رسالة عبر حسابه الموثق على موقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”من المؤكد أنه، أغلقت اليوم مرحلة أخرى في حياتي، مرحلة الانتصارات والتعلم والخبرات“.
وأضاف: ”أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على إتاحتها الفرصة لي لبناء صفحة في تاريخ هذا النادي، أود أن أشكر جميع الموظفين على المودة والاحترام ومن اليوم الأول.. أنتم تجعلون هذا النادي أكثر تميزًا“.
وتابع: ”لقد مر عامان من المرونة والتجديد المستمر للوفاء بمهمتي، ولكن في الحياة كل شيء له بداية ووسط ونهاية والآن حان الوقت لوضع هذه النقطة النهائية هنا“.
وأردف: ”أعتذر إذا لم أكن في أي لحظة على أرض الملعب، أعتذر إذا قمت في وقت ما بأي خطأ، حاولت فقط تقديم أفضل ما لدي، عناق كبير للجميع“.
وحقق ألفيس 6 ألقاب محلية مع باريس على مدار موسمين. وينتهي عقد اللاعب مع الفريق في الـ 30 من يونيو.
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Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências. Gostaria de agradecer a família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube. Gostaria de agradecer a todos e sobre tudo ao staff pelo carinho, pelo respeito, pela cumplicidade demostrada desde o primeiro dia… vocês fazem esse clube um pouco mais especial. Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão, porém na vida tudo tem um começo, um meio, um final e hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui. Peço-lhes desculpas se em algum momento não estive a altura, peço-lhes desculpas se em algum momento cometir alguma falha, apenas tentavam dá o meu melhor. Obrigado a todos os companheiros pelos momentos vividos, pelas risadas juntos, pelos enfados também que vossos espíritos preguiçosos me fizeram passar.???????? Se vocês um dia me recordarem, que seja como o GOOD CRAZY de cada dia, com um belo sorriso no rosto, com uma energia pura de alma, como um profissional trabalhador e compromissado com os objetivos…. como alguém que apenas quis que vocês fossem melhores a cada dia e que tentou fazê-los entender o verdadeiro significado da palavra equipe. “Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras????????????” Com muito carinho GoodCrazy!! #GoodCrazyMood????
وعجز باريس سان جيرمان عن الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وودع من الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد.
ودوري أبطال أوروبا هو البطولة التي يسعى لاقتناصها باريس منذ سنوات، وأنفق مالًا كثيرًا لينتدب لاعبين قادرين على قيادته للقبها لكن لم يحالفه الحظ حتى اللحظة.
كما دخل قائد منتخب البرازيل، تاريخ بطولة كوبا أمريكا بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ راقصي السامبا بعد هدفه أمام بيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في المجموعة الأولى من المسابقة، مساء السبت.
وحسب ما ذكرته ”OPTA“ للإحصائيات فإن نجم باريس سان جيرمان أصبح أكبر من سجل للبرازيل في تاريخ كوبا أمريكا في آخر 96 عامًا وهو فى عمر 36 عامًا و47 يومًا.
يُذكر أن داني ألفيس أحرز 8 أهداف دولية في 112 مباراة لعبها بقميص البرازيل في جميع البطولات.
ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب البيروفي بـ 4 نقاط في المركز الثاني.