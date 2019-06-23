داني ألفيس يعلن رحيله رسميًّا عن باريس سان جيرمان

أعلن النجم البرازيلي داني ألفيس رحيله رسميًّا عن نادي باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر ألفيس رسالة عبر حسابه الموثق على موقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”من المؤكد أنه، أغلقت اليوم مرحلة أخرى في حياتي، مرحلة الانتصارات والتعلم والخبرات“.

وأضاف: ”أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على إتاحتها الفرصة لي لبناء صفحة في تاريخ هذا النادي، أود أن أشكر جميع الموظفين على المودة والاحترام ومن اليوم الأول.. أنتم تجعلون هذا النادي أكثر تميزًا“.

وتابع: ”لقد مر عامان من المرونة والتجديد المستمر للوفاء بمهمتي، ولكن في الحياة كل شيء له بداية ووسط ​​ونهاية والآن حان الوقت لوضع هذه النقطة النهائية هنا“.

وأردف: ”أعتذر إذا لم أكن في أي لحظة على أرض الملعب، أعتذر إذا قمت في وقت ما بأي خطأ، حاولت فقط تقديم أفضل ما لدي، عناق كبير للجميع“.

وحقق ألفيس 6 ألقاب محلية مع باريس على مدار موسمين. وينتهي عقد اللاعب مع الفريق في الـ 30 من يونيو.

وعجز باريس سان جيرمان عن الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وودع من الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد.

ودوري أبطال أوروبا هو البطولة التي يسعى لاقتناصها باريس منذ سنوات، وأنفق مالًا كثيرًا لينتدب لاعبين قادرين على قيادته للقبها لكن لم يحالفه الحظ حتى اللحظة.

كما دخل قائد منتخب البرازيل، تاريخ بطولة كوبا أمريكا بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ راقصي السامبا بعد هدفه أمام بيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في المجموعة الأولى من المسابقة، مساء السبت.

وحسب ما ذكرته ”OPTA“ للإحصائيات فإن نجم باريس سان جيرمان أصبح أكبر من سجل للبرازيل في تاريخ كوبا أمريكا في آخر 96 عامًا وهو فى عمر 36 عامًا و47 يومًا.

يُذكر أن داني ألفيس أحرز 8 أهداف دولية في 112 مباراة لعبها بقميص البرازيل في جميع البطولات.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب البيروفي بـ 4 نقاط في المركز الثاني.