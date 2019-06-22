فنزويلا تعبر بوليفيا إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا (فيديو)

أحرز داروين ماتشيس هدفين ليقود فنزويلا إلى بلوغ دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا بفوز سهل 3-1 على بوليفيا اليوم السبت وضمان المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف البرازيل.

ومنح ماتشيس بداية رائعة لفنزويلا، التي تعادلت بدون أهداف مع بيرو والبرازيل في أول مباراتين، عندما افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثانية.

وأضاف هدفا ثانيا مذهلا في بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فنزويلا 3 × 1 بوليفيا | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/c8Ydfyraoy — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 22, 2019

وقلصت بوليفيا الفارق قبل سبع دقائق من النهاية عبر ليونيل خاستنيانو لكن آمالها في إدراك التعادل لم تدم سوى لثلاث دقائق إذ أعاد جوزيف مارتينيز الفارق إلى هدفين.

وتحتل فنزويلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بخمس نقاط متأخرة بنقطتين على البرازيل فيما تملك بيرو أربع نقاط في المركز الثالث وتتذيل بوليفيا المجموعة بدون رصيد.