فنزويلا تعبر بوليفيا إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا (فيديو)

فنزويلا تعبر بوليفيا إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز داروين ماتشيس هدفين ليقود فنزويلا إلى بلوغ دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا بفوز سهل 3-1 على بوليفيا اليوم السبت وضمان المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف البرازيل.

ومنح ماتشيس بداية رائعة لفنزويلا، التي تعادلت بدون أهداف مع بيرو والبرازيل في أول مباراتين، عندما افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثانية.

وأضاف هدفا ثانيا مذهلا في بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلصت بوليفيا الفارق قبل سبع دقائق من النهاية عبر ليونيل خاستنيانو لكن آمالها في إدراك التعادل لم تدم سوى لثلاث دقائق إذ أعاد جوزيف مارتينيز الفارق إلى هدفين.

وتحتل فنزويلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بخمس نقاط متأخرة بنقطتين على البرازيل فيما تملك بيرو أربع نقاط في المركز الثالث وتتذيل بوليفيا المجموعة بدون رصيد.

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