البرازيل تكتسح بيرو بخماسبة وتؤكد تأهلها لربع نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره منتخب بيرو، بنتيجة (5-0) ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، ليخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

وسجل الأهداف للسيلساو، كاسيميرو في الدقيقة 12، وفيرمينو في الدقيقة 19، وإيفرتون في الدقيقة 32، وداني ألفيس في الدقيقة 53، وويليان في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار يرفع البرازيل رصيدهم للنقطة 7 في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بيرو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وسيواجه منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي أفضل فريق حصد المركز الثالث بين المجموعتين الثانية والثالثة.