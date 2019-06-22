مدرب الكونغو الديمقراطية: فرصنا في التأهل إلى ثُمن نهائي أمم أفريقيا 2019 صعبة

يرى فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن فرص تأهل فريقه إلى الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر باتت صعبة.

وجاءت تصريحات إيبينجي عقب هزيمة منتخب بلاده من أوغندا بثنائية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وخلال مؤتمر صحفي، يوم السبت، قال إيبينجي:“قدمنا مباراة قوية في المباراة الأولى لنا في مشوارنا بالبطولة“.

وأضاف:“كنا الأفضل في بعض أوقات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وذلك بعدما افتقدنا للفرص خلال الشوط الأول“.

وأوضح: ”لا بد أن نتفق أن فرصنا في التأهل إلى ثُمن النهائي للبطولة القارية باتت صعبة للغاية، خاصة أن طموحاتنا كانت عبور العقبة الأوغندية“.

وتابع:“المباراة المقبلة أمام المنتخب المصري ستكون صعبة للغاية، خاصة أنه لابديل أمامنا سوى تحقيق الفوز لإنعاش الآمال في التأهل إلى ثُمن النهائي“.

وأتم:“ما زالت الأماني ممكنة، وسنحاول تحقيق المفاجأة وانتزاع بطاقة العبور إلى ثُمن النهائي“.