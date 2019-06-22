ترتيب مجموعة مصر الأولى في أمم أفريقيا بعد فوز أوغندا على الكونغو الديمقراطية (صورة)

حقق منتخب أوغندا فوزاً ثمينًا على حساب نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0) اليوم السبت، على إستاد القاهرة في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

سجل لمنتخب أوغندا باتريك كادو وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين 14 و48 من ضربتي رأس رائعتين، ليمنح الأوناش فوزًا مهمًا تصدروا به المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب مصر، الذي فاز على زيمبابوي بهدف دون رد، بينما يبقى منتخب الكونغو الديمقراطية بلا نقاط في المركز الأخير.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، كما يلتقي منتخب أوغندا نظيره زيمبابوي.

تفوق منتخب أوغندا بكل المقاييس على الكونغو الديمقراطية سواءً فنيًا أو بدنيًا، ونجح في فرض أسلوبه وتسجيل هدفين وإيقاف مفاتيح خطورة الكونغو الديمقراطية.

ترتيب المجموعة:

المركز الأول: أوغندا – 3 نقاط.

المركز الثاني: مصر – 3 نقاط.

المركز الثالث: زيمبابوي – دون نقاط.

المركز الرابع: الكونغو – دون نقاط.