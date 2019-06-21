لهذه الأسباب مدرب نيجيريا قلق من بوروندي في كأس الأمم الأفريقية

أبدى الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، قلقه من مواجهة بوروندي السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، قال روهر ”لابد من احترام بوروندي، والحذر مطلوب، خاصة أنه تأهل لأمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه“.

وأضاف “ أطالب لاعبي فريقي بالتواضع والبقاء في الإطار الصحيح لكأس أفريقيا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب للمرة الرابعة“.

وأوضح روهر ”خضنا فترة إعداد قوية بدأت في نيجيريا وسط الأمطار، وواجهنا زيمبابوي وديًا، ووصلنا لمرحلة كبيرة من الانسجام، ثم وصلنا إلى مصر قبل 3 أسابيع وتأقلمنا على الأجواء“.

وتابع: ”زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا سيساهم في زيادة روح التنافس بالبطولة القارية“.

وقال المدير الفني: ”نحن سعداء ولسنا متوترين ونستعد منذ 3 أسابيع وكانت البداية من نيجيريا، وكانت لدينا تجربة ودية أمام زيمبابوي، قبل التوجه إلى الإسماعيلية ومنها إلى الإسكندرية.

واشتكى روهر من تعرض مجموعة من لاعبيه للإصابة بنزلة برد بسبب تباين درجات الحرارة طوال فترة المعسكر، مشيرًا إلى أن معظم اللاعبين تم شفاؤهم ويتبقى لديهم لاعب وحيد مازال يخضع للعلاج.

وقال: ”لا نخلق حججًا وأعذارًا بسبب الإصابات التي لدينا، فنحن لا نمتلك أفضل فريق لمباراة الغد وسنعمل على اختيار أفضل اللاعبين، لدينا 23 لاعبًا بالقائمة“.

ومن جانبه أكد جون أوبي ميكيل قائد نيجيريا أن منتخب بلاده عائد أكثر قوة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وأضاف: ”نعلم أن الجميع يتصور أننا الفريق الأفضل في المجموعة ولابد أن نحترم جميع المنافسين، وأعتقد اننا نستطيع ان نتعامل مع ذلك ونلعب بشكل جيد.

وأشار إلى أن المدير الفني اختار اللاعبين الملائمين لخوض منافسات البطولة بينهم مجموعة من اللاعبين صغار السن يجب تشجيعهم.

وتحدث عن إمكانية اعتزاله عقب البطولة قائلًا: ”بدأت هنا وسأنتهى هنا في إشارة منه إلى أن أول مشاركة له كانت في بطولة 2006 واليوم يعود إلى مصر في 2019.

وأضاف: ”لست متأكدًا بنسبة 100%، ما إذا كانت هذه البطولة هي الأخيرة لي أم لا، ولكن هدفي بذل قصارى جهدي من أجل منتخب بلدي“.

ويسعى المنتخب النيجيري للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.