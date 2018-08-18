الوقت يداهم نيجيريا قبل إيقاف اتحاد الكرة دوليًا

أمام نيجيريا أقل من 48 ساعة لتسوية أزمتها الحالية في الاتحاد المحلي لكرة القدم، إذا ما أرادت تجنب إمكانية إيقافها دوليًا من الاتحاد الدولي (الفيفا)، وبالتالي استبعادها من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

وأصدر الفيفا تحذيرًا أخيرًا للاتحاد النيجيري؛ بسبب تدخل حكومي مزعوم في إدارة اتحاد الكرة، حيث تمت الإطاحة بمسؤولي الاتحاد المعترف بهم من الفيفا.

ولا يقبل الفيفا بأي تدخل في إدارة الاتحادات المحلية، وقال: إن الاتحاد النيجيري يجب أن تتم إدارته بواسطة الرئيس المنتخب، الذي تم انتخابه في 2014، وفي حال عدم حدوث ذلك سيفرض عقوبة الإيقاف.

وأضاف الفيفا في بيان: “سيتم رفع الإيقاف فقط عندما يؤكد الاتحاد النيجيري، تحت قيادة الرئيس أماغو ميلفين بينيك والأمين العام محمد سانوسي، أنه بات يسيطر مجددًا على الاتحاد ومقره”.

وهيمن كريس جيوا، المنافس منذ فترة طويلة للرئيس بينيك، على الاتحاد بعد صدور حكم قضائي يمكنه من رئاسة الاتحاد في نهاية نزاع قانوني طويل عقب نتيجة انتخابات 2014.

وأوقف الفيفا جيوا لمدة خمس سنوات؛ بسبب مخالفة لوائح الاتحاد المحلي وميثاق قيم الفيفا في فبراير/ شباط من العام الماضي، لكنه يبدو تلقى دعمًا من الحكومة النيجيرية. وطلب وزير الرياضة سولومون دالونغ الحضور لمقر الفيفا ومقابلة الرئيس جياني إنفانتينو هذا الأسبوع لكن طلبه قوبل بالرفض.

وحال عدم إخلاء جيوا ومعاونيه مقر الاتحاد، بعد غدٍ الإثنين، وموعد نهاية المهلة من المتوقع أن يفرض الفيفا إيقافًا دوليًا على نيجيريا.

ومن المقرر أن تلتقي نيجيريا مع سيشل في تصفيات أمم أفريقيا 2019 في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن الإيقاف قد يؤدي إلى استبعادها من التصفيات.