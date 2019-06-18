تفاصيل اعتقال بلاتيني على خلفية مونديال قطر

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني على خلفية قضية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لدولة قطر.

تم انتخاب الأسطورة الفرنسية بلاتيني في عام 2007 وشغل منصب الرئيس حتى عام 2015 عندما حظرته لجنة أخلاقيات من الفيفا.

ونشرت مجلة ”ميديا ​​بارت“ الفرنسية أنه تم ضبط ”بلاتيني“ صباح يوم الثلاثاء كجزء من التحقيق في منح قطر كأس العالم.

وبحسب ما ذكرت التقارير، فقد نقل بلاتيني إلى مقر مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية.

وفي عام 2014، اعترف بلاتيني بعقد اجتماع سري مع مسؤول كرة القدم القطري محمد بن همام، قبل وقت قصير من الإدلاء بصوته لصالح قطر.

وقال مصدر مقرب من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق آنذاك للإعلام إن بلاتيني قال إنه التقى بمسؤول كرة القدم القطري لتناول الإفطار في فندق في سويسرا، قبل أيام قليلة من اتخاذ القرار المثير للجدل.