القبض على ميشيل بلاتيني على خلفية مونديال قطر

‏قالت تقارير إعلامية إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم‬⁩ على خلفية تحقيقات تتعلق بتورطه في عمليات فساد تخص تنظيم ⁧‫كأس العالم‬⁩ ‏⁧‫2022‬⁩ في قطر.

ونشرت مجلة ”ميديا ​​بارت“ الفرنسية أنه تم ضبط ”بلاتيني“ صباح يوم الثلاثاء كجزء من التحقيق في منح قطر كأس العالم.

وتم انتخاب الأسطورة الفرنسية بلاتيني في عام 2007 وشغل منصب الرئيس حتى عام 2015 عندما حظرته لجنة أخلاقيات من الفيفا.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أيضا، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن مستشاراً مقرباً من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، يخضع للتحقيق في قضية الفساد المتعلقة بفوز قطر بتنظيم مونديال 2022.

وكان الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف بلاتر، قد أكد في تصريحات صحفية أن ساركوزي تدخل بقوة من أجل منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022.

وأشار بلاتر، في تصريحات لوكالة ”فرانس برس“ في مارس الماضي، إلى أن فوز قطر بتنظيم كأس العالم جاء بعد تدخل سياسي من جانب رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي طلب من ميشيل بلاتيني بأن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر.