بسبب التهرب الضريبي.. حجز 36 منشأة يمتلكها نيمار

ذكرت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الإثنين، أن مصلحة الضرائب البرازيلية حجزت على 36 منشأة يمتلكها النجم البرازيلي نيمار، لاعب منتخب السامبا وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار التحقيقات الجارية مع اللاعب حول مزاعم تهربه من دفع ضرائب قيمتها 16 مليون يورو.

وبحسب صحيفة ”folha.uol“، فإن مصلحة الضرائب حجزت ما يصل إلى 36 عقارًا باسم نيمار.

وأضافت الصحيفة، أن هذه العقارات تشمل قصرًا يقيم فيه اللاعب عادةً عندما يكون في البرازيل والذي اشتراه العام 2011.

وتتوالى المصائب على نيمار، أذ اُستبعد من بطولة كوبا أمريكا، بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب 4 أسابيع، كما أنه متهم باغتصاب فتاة في باريس.

يأتي ذلك، بعد تقارير تحدثت عن أن إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة القطري ناصر الخليفي لن تمانع رحيل اللاعب البرازيلي عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفي، حال الحصول على عرض مالي مناسب.

ولم يقدم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، ما كان متوقعًا منه منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل نحو عامين، قادمًا من برشلونة الإسباني.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة، وهي قيمة فسخ عقد نيمار مع النادي الكتالوني، ليصبح اللاعب البرازيلي الأغلى في تاريخ كرة القدم.