توماس مولر يرفض عرضًا صينيًا ضخمًا

رفض المهاجم الألماني توماس مولر، لاعب نادي بايرن ميونخ، عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الدوري الصيني، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”كيكر“ الألمانية، فإن مولر، البالغ من العمر 29 عامًا، رفض عرضًا صينيًا، يحصل من خلاله على 25 مليون يورو كراتب سنوي.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية النادي الصيني الذي تقدم بالعرض لضم مولر.

ورغم العرض المغري، إلا أن صحيفة ”“كيكر“ أكدت عدم اهتمام توماس مولر بالانتقال إلى الدوري الصيني، حيث لا يريد اللعب سوى لبايرن ميونخ، الذي نشأ في أكاديميته، ويرتبط مع النادي البافاري بعقد حتى منتصف العام 2021.

وشارك مولر في 45 مباراة مع بايرن ميونخ موسم 2018/2019، سجل فيها 9 أهداف فقط، وصنع 16.

ويملك مولر 485 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل فيها 185 هدفًا، وصنع 167، علمًا أنه شارك في 100 مباراة مع منتخب ألمانيا، سجل فيها 38 هدفًا، لكنه استُبعِد من قائمة المانشافت منذ مارس الماضي.